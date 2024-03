Scuola | dal 28 marzo al 2 aprile compresi le vacanze di Pasqua

(Di martedì 19 marzo 2024) Tra poco più di una settimana iniziano ledi, che quest'anno è domenica 31. Oltre alla domenica die al lunedì di Pasquetta gli studenti hanno altri quattro giorni di stop dalle lezioni. Le date sono uguali in tutte le regioni, fa eccezione la regione Valle d'Aosta, e vanno da giovedì 28a martedì 2. Tutti gli studenti torneranno quindi in aula mercoledì 3, tranne in Valle d'Aosta dove si torna il 2

