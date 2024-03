Scuola chiusa per la fine del Ramadan: «Esempio educativo di dialogo interreligioso» - È ormai un caso nazionale quello scoppiato a Pioletello intorno alla decisione dell'Istituto comprensivo Iqbhal Masih - che ospita Scuola materna, elementare e media - di chiudere il 10 aprile, in ...famigliacristiana

Scuola chiusa per il Ramadan, compare lo striscione “Scuola italiana mai musulmana, vietato chiudere!” - Prosegue la polemica relativa alla Scuola di Pioltello, nel milanese, che chiuderà per la fine del Ramadan. Dopo gli interventi del Ministro Valditara e di alcuni esponenti politici, la scorsa notte è ...orizzontescuola

Rovigo. Pattinodromo: si può demolire. Operazioni contabili al vaglio dei revisori dei conti per l'ok agli affidamenti per lo smantellamento - ROVIGO - Ultime settimane di attesa per la demolizione del pattinodromo Ponzetti di via Malipiero, struttura sportiva della Commenda chiusa dallo scorso 31 agosto in attesa del radicale intervento di.ilgazzettino