(Di martedì 19 marzo 2024) Tutto: “I casi sono due: o ilmedio di preparazione deiè altissimo, oppure selezionati come fossimo in tv da Amadeus”

Concorsi scuola 2024 : in corso di svolgimento le ultime sessioni della prova scritta. Una prova dalle caratteristiche straordinarie: si è trattato infatti di una prova unica per tutte le classi di ... (orizzontescuola)

Bologna, 18 marzo 2024 – In Emilia Romagna l’85,3% dei maestri ha superato la prova scritta del concorso per un posto alla materna o all’elementare. Per quanto riguarda i prof di medie e superiori ... (ilrestodelcarlino)

Bologna, 18 marzo 2024 – In Emilia Romagna l’85,3% dei maestri ha superato la prova scritta del concorso per un posto alla materna o all’elementare. Per quanto riguarda i prof di medie e superiori ... (ilrestodelcarlino)

Scuola, al concorso oltre l’80% dei candidati passa la prova scritta a quiz: “Asticella abbassata a livello ginocchia” - I 158 mila promossi I numeri sono stati forniti dal ministero prima dell’ultima tornata di prove che si tiene oggi, 19 marzo, per le medie e superiori: il concorso per la Scuola primaria e ...repubblica

A 13 anni resta incinta del padre che la violenta. “La mamma sapeva e non ha denunciato” - La madre è a sua volta indagata per concorso in violenza sessuale ... come, è un compagno di Scuola, di persone conosciute sui social e di chat d’incontri. Ma è durante il ricovero che accade il ...blitzquotidiano

Linda Gorini nuova dirigente Ufficio dei Monopoli Sardegna - Cambio al vertice dell'Ufficio dei Monopoli per la Sardegna. La nuova dirigente è Linda Gorini, vincitrice dell'ottavo corso-concorso della Scuola nazionale dell'Amministrazione di formazione ...ansa