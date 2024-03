Scrivere al museo Dal pennello alla penna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Arezzo, 19 marzo 2024- E’ in programma per domenica 24 marzo con ritrovo alle ore 15 in piazza Masaccio la visita guidatamostra ‘Bizzarro e Capriccioso Umore'. Giovanni da San Giovanni, pittore senza regolacorte medicea a cui seguirà il laboratorio di scrittura autobiografico dal titolo “aldal. Le storie mitiche di Giovanni da San Giovanni: immaginario e pratiche di scrittura personale”. L’iniziativa, organizzata dal comune di San Giovanni Valdarno e curata dall’associazione Il Sillabo, rientra fra gli eventi collaterali che il Comune, ildelle Terre Nuove, ildella Basilica di Santa Maria delle Grazie e l’Associazione MUS.E hanno organizzato con l’obiettivo di avvicinare alle ...