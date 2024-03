Scippa una anziana di 71 anni | denunciato 16enne

(Di martedì 19 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoI Carabinieri della Stazione di San Marzano di San Giuseppe, al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto hannoin stato di libertà un, presunto responsabile del reato di furto con strappo ai ddi un’donna. In particolare, la sera dell’8 marzo scorso, una 71enne, dopo aver fatto delle compere, mentre era in procinto di rientrare a casa, sarebbe stata avvicinata dal minore che, con violenza, le avrebbe strappato di mano una borsa. La vittima, sebbene scossa dell’accaduto, si è presenta immediatamente in caserma per formalizzare la denuncia querela. Con i dettagli acquisiti dal racconto dell’donna, i Carabinieri hanno ripercorso il tratto di strada dal supermercato ...

