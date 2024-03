Sciopero dei treni | servizi a rischio per 24 ore

(Di martedì 19 marzo 2024)dalle 21 di sabato 23 marzo fino alle 21 di domenica 24. Il motivo? Lonazionale del trasporto ferroviario, che coinvolge il personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. In particolare sarà il personale di macchina e di bordotalia a protestare, e dunque potrebbero esserci disagi suregionali, Frecce e Intercity. I motivi delloLoè stato indetto a livello nazionale dai sindacati Cub Trasporti e Sgb e potrebbe provocare disagi e disanche ai pendolari novaresi e del Vco. Salute e sicurezza, orario di lavoro, salario e Ccnl, i motivi principali che hanno indotto i sindacati ad incrociare le braccia per 24 ore.talia ha comunicato in una nota che è attivo ...

Sora, parco in centro nel degrado: attesi i lavori di sistemazione - I vandali li hanno distrutti, forse a calci, ed oggi rivestono un serio pericolo per i bambini. Si tratta di alcuni contenitori metallici per i rifiuti, o meglio quello che resta di essi. In ...ilmessaggero

fonici, trascrittori e stenotipisti del Tribunale incrociano le braccia. A Lecce un sit-in davanti alla Prefettura - Nuovo Sciopero di fonici, trascrittori e stenotipisti del Tribunale ... fondamentali per la buona riuscita della digitalizzazione dei processi. Eppure molti anni il Ministero della Giustizia ha ...leccenews24

Anagni, accerchiato e picchiato un altro minorenne - Un nuovo pestaggio, quasi identico nelle modalità, anche se per fortuna non nell'esito, torna a turbare la città dei papi. Il pestaggio è quello che c'è stato sabato scorso. Diverso il luogo, la ...ilmessaggero