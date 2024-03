Sciopero contro le privatizzazioni I cobas | cassette postali malandate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) Acu,Poste, Cub Poste e Slg - Cub Poste Monza e Brianza aderiscono allonazionale lavoratori di Poste Italiane, programmato per giovedì 21,l’ampliamento della privatizzazione dell’azienda postale, già oggi al 35%. "In Brianza sono attivi 89 uffici– spiega Stefano Ancona (Poste) – ma non tutti sono aperti al pubblico. Per alcuni si tratta di uffici a cui confluiscono i postini o uffici amministrativi, altri sono aperti a giorni alterni e quindi diventa difficile vedere quanti giorni al mese servono effettivamente il pubblico. Dal 2016, causa della privatizzazione, sono stati chiusi diversi uffici del territorio: ad Agrate, Capriano (Briosco), Zoccorino (Besana) e Ruginello di Vimercate, per un totale di 50 in tutta Italia. Mentre dagli anni ‘90 sono 1.900 gli ...