Sciabolata artica tardiva | arriva il ribaltone estremo | cosa aspettarsi

(Di martedì 19 marzo 2024) Festa del Papà con qualche piovasco sul versante adriatico e al Sud, ma all'insegna del miglioramento. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che la ricorrenza del 19 marzo 2024 sarà all'insegna di qualche dispetto piovoso, ma anche di una rimonta anticiclonica. L'aumento della pressione dal Nord Africa spingerà via la veloce perturbazioneta dalla Francia: si prevedono le ultime piogge al mattino tra Marche e Puglia, localmente anche su Campania, Basilicata e Calabria; dal pomeriggio non si escludono isolati temporali a ridosso dei rilievi meridionali, ma inizierà una fase soleggiata non lunga ma gradevole. L'alta pressione proverà, infatti, ad espandersi sul Mediterraneo Centrale regalando una maggior stabilità atmosferica su tutta l'Italia almeno fino a giovedì 21; anche le temperature sono attese in sensibile aumento, specie nei valori massimi. ...