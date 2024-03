Sci di fondo | norvegesi e russi di nuovo in pista assieme? L’idea di una gara “amichevole” viene però subito affossata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024) Sono ormai passati due anni dal momento in cui gli atletisono stati banditi sostanzialmente da ogni circuito di primo livello legato agli sport invernali. Alcune discipline, come il tennis, non hanno mai imposto embarghi legati al passaporto. In altre, quali la scherma, si stanno riaprendo parzialmente le porte a chi è stato escluso. Viceversa, sulla neve e sul ghiaccio, il palcoscenico internazionale non accenna a smantellare le barricate. Eppure, dietro le quinte c’è chi vorrebbe fornire un segnale di distensione utilizzando lo sci di. Lo ha rivelato la scorsa settimana Elena Välbe, presidentessa della federazione russa di sci. L’ex fondista ha spiegato alla testata R-Sport di essere stata contattata informalmente da Oleg Matytsin, ministro dello sport, allo scopo di valutare la possibilità di organizzare un’esibizione in cui i migliori ...