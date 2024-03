Sci alpino | Odermatt vuole anche le coppe della velocità Gli azzurri per chiudere al meglio un’ottima stagione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024) Dopo aver mancato laperfetta in gigante, Marcoprova a scacciare via le delusione, gettandosi con il pensiero nell’ultima settimanaCoppa del Mondo. Il campione svizzero è proiettato alla conquista di altre due sfere di cristallo, visto che è in testa alla classifica sia di discesa sia di superG. Un doppio trionfo che potrebbe arrivaresenza gareggiare, visto che le condizioni del meteo non sono certamente favorevoli, con la pioggia ben presente a Saalbach in quest giorni e con un manto nevoso davvero ai limiti. In ogni caso le gare sono al momento assolutamente confermate, con il superG nella giornata di venerdì e la discesa domenica come ultimo appuntamento dell’anno.parte con i favori del pronostico e cercherà il trionfo in entrambi gli eventi, ma soprattutto ...