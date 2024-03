Sci alpino | Finali cdm Nove azzurri per le gare veloci di Saalbach

(Di martedì 19 marzo 2024) Ai avvicina l'ultimissimo appuntamento della stagione, in pista anche Paris, Brignone e Bassino ROMA - Si avvicina l'ultimissimo appuntamento della stagione di Coppa del Mondo, con ledi. Decisi i vincitori delle rispettive classifiche generali (Lara Gut-Behrami e Marc Odermatt)

Diego Orecchioni si è aggiudicato il gigante valido per le Finali di Coppa Europa di sci alpino maschile 2023-2024. Sulla pista scandinava il trans alpino ha messo in scena un’ottima seconda manche, ... (oasport)

Dopo aver mancato la stagione perfetta in gigante, Marco Odermatt prova a scacciare via le delusione, gettandosi con il pensiero nell’ultima settimana della Coppa del Mondo. Il campione svizzero è ... (oasport)

Criterium nazionale cuccioli, La Thuile attende 500 sciatori - Compie 11 anni e per la seconda volta approda in Valle d'Aosta il Criterium nazionale cuccioli di sci alpino, voluto dalla Federazione italiana sport invernali per offrire un primo confronto ai più pi ...ansa