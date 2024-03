Sci alpino | Coppa del Mondo | a Saalbach le ultime gare di velocità | nove azzurri impegnati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 19 marzo 2024) Con quattro coppe delda assegnare, cresce l’attesa per l’ultimissimo appuntamento della stagione, che nel menu offre leveloci di. Venerdì sono previsti i due super-g, mentre le discese sono in programma sabato (quella femminile) e domenica (maschile) in chiusura di una settimana che vedrà, determinati a chiudere bene la stagione. Decisi i vincitori delle rispettive classifiche generali (Lara Gut-Behrami e Marc Odermatt), oltre a quelle di gigante e slalom, rimangono da definire i verdetti per quel che riguarda supergigante e discesa. Al maschile Odermatt vuole anche le coppe della. L’elvetico guida il supergigante con 450 punti davanti a Vincent Kriechmayr con 369 e Raphael Haaser con 251, che si gioca il terzo ...