Schlein a Meloni | Lotta nel fango e attacchi non sono nel mio stile

(Di martedì 19 marzo 2024) (Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2024 "Glipersonali e lanelnonmai stato il mio. Abbiamo molte ragioni politiche per attaccare questo Governo e le scelte che stanno facendo e continueremo a fare esattamente questo come abbiamo fatto oggi, usando argomenti di merito sul perché contestiamo queste scelte", le parole di Ellynel corso di una conferenza stampa al Senato. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

ELEZIONI: DOPO REGIONALI TEST EUROPEE. - Giorgia Meloni fissa il parametro su cui valutare il successo o meno ... “Non accetto lezioni” sulla sanità, dice ricordando le parole di Elly Schlein dei giorni scorsi perché “è questo governo a ...abruzzoweb

Accordo Ue-Egitto sui migranti. Meloni: "Giornata storica" - Da Bruxelles aiuti per 7,4 miliardi di euro al Cairo. Von der Leyen: "L'importanza delle nostre relazioni crescerà nel tempo". Su Regeni: "Avanti ...agoramagazine

Premierato, Schlein (Pd): "Meloni dice 'decidete voi', ma intende 'decido io per voi'" - Giorgia Meloni dice: 'Ma come Decidete voi ... Ma questa non è democrazia" lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo alla conferenza in cui sono stati esposti i motivi della ...ilgiornale