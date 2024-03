Schizzano i costi delle bollette dell' acqua | i dati da incubo del salasso

(Di martedì 19 marzo 2024) L'aumento costantecontinua a mettere sotto pressione le famiglie italiane, con una spesa media che nel 2023 ha raggiunto i 478 euro, registrando un incremento del 4% rispetto all'anno precedente e addirittura del 17,7% negli ultimi cinque anni. Questiemergono dal XIX Rapporto sul servizio idrico integrato, presentato dall'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva in occasionea Giornata mondialedel 22 marzo. L'aumento deisi è riflesso in oltre i due terzi dei capoluoghi di provincia italiani. Tra le città, Vibo Valentia ha segnato il maggiore incremento, con circa il 16%, mentre ad Isernia la bolletta è addirittura raddoppiata rispetto al 2019. Frosinone ...

