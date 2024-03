Schianto assassino | il minivan salta la corsia | è tragedia

(Di martedì 19 marzo 2024) Una donna morta e quattro feriti: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel comune di Monte Compatri, alle porte di Roma. UnMercedes Vito ha invaso laopposta centrando tre automobili. Loè stato fatale per una 46enne che è deceduta sul colpo. Il conducente del pulmino, un uomo di 36 anni, è stato trasportato con l’elicottero del 118 al pronto soccorso del San Camillo. L'articolo proviene da The Social Post.

In un tragico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale tra Trani e Corato, in Puglia, una famiglia è stata distrutta , lasciando gravi conseguenze per i sopravvissuti. Il drammatico ... (thesocialpost)

Schianto tra due auto, una finisce nel fosso: conducente ferito - CAMPODORO - Incidente tra due auto, un ferito. Poco dopo le 21 di ieri, venerdì 15 marzo, incidente stradale tra due auto, di cui una finita in fossato, lungo la SP12 in ...ilgazzettino

The Bad Batch 3: tutti i riferimenti e gli easter egg del settimo episodio! - Il clone assassino è sopravvissuto al crollo del muro nella sala ... L’obiettivo ovviamente è raggiungere il punto di estrazione, che dista cinque klick dallo Schianto. Il klick in Star Wars è ...insolenzadir2d2

Salvini sull’incidente mortale sulla Salaria: “Criminale e assassino, in carcere senza sconti”. Una lettrice: “Evitati per miracolo” - Grave incidente nella notte sulla Salaria. Per cause in via di accertamento da parte dei Carabinieri, un camion e una vettura si sono scontrate. Lo Schianto è avvenuto all’altezza di San Giovanni Reat ...informazione