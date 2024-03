Scherma | Coppa del Mondo di spada | 24 azzurri nel week end tra Nanchino e Tbilisi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 19 marzo 2024) Saranno ventiquattro gli spadistiche si divideranno tra Cina e Georgia per ilend dideldi. Le azzurre sono ad Hong Kong per rifinire la preparazione in vista della tappa di, dove venerdì inizierà la prova individuale. Nella prima giornata saranno in pedana per la fase a gironi Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Carola Maccagno, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis e Giulia Rizzi, pronte a giocarsi un biglietto per il tabellone principale di sabato, dove sono già ammesse per ranking Mara Navarria, Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo. Domenica ci sarà la competizione a squadre che vedrà il quartetto azzurro composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi. La ...