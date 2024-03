Sboccia “Flora et Decora“ L’orgoglio della bellezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) Ladei monumenti storici incontra il verde, l’artigianato e l’enogastronomia: tutto in una tre giorni che a Milano regalerà dibattiti, lezioni e degustazioni imperdibili. La 17esima edizione diet, dal 5 al 7 aprile, sarà ricca di verde e, ma offrirà anche spunti di riflessione e dibattito ai cittadini. In un nuovo palcoscenico, l’ArcoPace in Piazza Sempione, un’icona di storia eper la tre giorni dedicata al verde, all’artigianalità e alla qualità Made in Italy. La manifestazione ospiterà 70 espositori dalla Lombardia come da altre parti d’Italia, suddivisi nelle tre classiche sezionimostra:, dedicata al florovivaismo, e, con la sua ampia selezione di artigiani, ...