Sbarra Cisl su Stellantis | Incentivi importanti Ma non siano una scusa per limitare l’impegno

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 marzo 2023 – Carlos Tavares sostiene chepunta sull’Italia e indica gli investimenti che intendono mettere in campo. Quale è la sua valutazione? "A Tavares chiediamo di esprimersi più con i fatti che con le parole – avvisa il leader della, Luigi–. Vorremmo capire quale futuro industriale ha in mente per l’automotive nel nostro Paese. E vorremmo capirlo con atti precisi, impegni e investimenti concreti. È in gioco il futuro manifatturiero". Quale dovrebbe essere la traduzione concreta degli impegni annunciati dal ceo del gruppo, a cominciare da Mirafiori? "Ci aspettiamo scelte efficaci rispetto all’assegnazione di nuovi modelli nei vari impianti italiani per raggiungere l’incremento di un terzo delle attuali produzioni. A Mirafiori c’è la necessità di investire sulla missione produttiva dello ...

