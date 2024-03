Satin | ”Giocatori da Napoli ce ne sono | ma i colleghi sono stanchi…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 19 marzo 2024): “dace ne, ma istanchi di negoziare con De Laurentiis e Chiavelli” A Radio CRC,nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Bruno, agente sportivo ed esperto di calcio francese. Queste le sue parole:su Jonathan David “Jonathan David? Lui e Osimhenduediversi. David è arrivato in Europa e cresciuto in Belgio prima di arrivare al Lille quando Osimhen è stato trasferito al. David da gennaio sta facendo molto molto bene perché ha fatto 15 gol in tre mesi. La sua valutazione? È difficile dirlo perché c’è sempre il discorso del suo contratto di cui non ...