Sartori ToroNews | «Toro | per l’Europa basta margini d’errore Juric? Non vedo il tecnico in partenza» – ESCLUSIVA 

(Di martedì 19 marzo 2024) Gianluca, direttore di, in esclusiva per Calcionews24 sul Torino e le ambizioni europee dopo il successo contro l’Udinese Tra la realtà e il sogno si intercorrono nove partite. E’ proprio questo il numero di incontri che separa il Torino di Ivandal termine della stagione targata 2023-2024. In altri termini, la linea di demarcazione che svelerà a tutti i sostenitori sabaudi (e non solo), se ilcroato sarà riuscito o meno nel suo più grande intento da quando è arrivato in Piemonte: agguantare la qualificazione ad una competizione europea. Da ormai anni infatti, il Torino insegue il sogno di tornare in pompa magna nel novero dei club “membri” del panorama calcistico europeo: un palcoscenico che a ben vedere non calca dal lontano 2019 (quando i ragazzi di Walter ...