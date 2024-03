Santoro a La Confessione Rai3 di Gomez | “Berlusconi prima di morire mi chiese di fare su Mediaset quattro puntate sulla guerra in Ucraina”

(Di martedì 19 marzo 2024) Micheletorna su, ospite a Ladi Peter, in onda stasera alle 23, per parlare di se stesso, della sua lunga carriera da giornalista e conduttore spesso militante, contro ilsmo e il conflitto d’interessi, contro lae l’invio di armi oggi, a pochi giorni dalla presentazione della sua ultima creatura, il Movimento pace, terra e dignità che sta raccogliendo le firme per presentarsi alle Europee di giugno. L’intervista con il condirettore del Fatto Quotidiano è un’occasione anche per togliersi qualche sassolino nella scarpa, raccontando i retroscena di alcuni dei momenti più noti della televisione italiana o episodi inediti, come la lunga telefonata con Silvio, pochi mesi ...

Michele Santoro e Marisa Laurito sono i nuovi ospiti di Peter Gomez a “La Confessione ” in onda martedì 19 marzo alle 23 su Rai3 . Il giornalista tornerà dopo molti anni in Rai per parlare della sua ... (ilfattoquotidiano)

Laurito a La Confessione (Rai 3) di Gomez: “A 89 anni Sandra Milo chiese alla cartomante se avrebbe trovato l’uomo della sua vita” - “Ci portarono una cartomante durante le riprese di ‘Quelle brave ragazze’ e Sandra Milo chiese se avrebbe trovato l’amore della sua vita: aveva 89 anni”. Così Marisa Laurito, ospite de La Confessione ...ilfattoquotidiano

Michele Santoro e Marisa Laurito ospiti de "La Confessione" - Saranno Michele Santoro e Marisa Laurito i nuovi ospiti di Peter Gomez a “La Confessione”, in onda martedì 19 marzo alle 23.00 su Rai 3. Il giornalista tornerà dopo molti anni in Rai per parlare della ...rai

Michele Santoro e Marisa Laurito ospiti a La Confessione di Peter Gomez martedì 19 marzo alle 23 su Rai3 - Michele Santoro e Marisa Laurito sono i nuovi ospiti di Peter Gomez a “La Confessione” in onda martedì 19 marzo alle 23 su Rai3. Il giornalista tornerà dopo molti anni in Rai per parlare della sua lun ...ilfattoquotidiano