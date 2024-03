Sanità | Ora Ghinelli | “Pd sempre zitto e mai in squadra con Arezzo”

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 19 marzo 2024) “Che il sindacoed il vice sindaco Tanti possano essere, tra le molte possibilità, anche originali non lo escludiamo, diciamo che è una eventualità ragionevole; ciò che però, invece, appare certo è che ad essere singolare sia il silenzio del Pd aretino in questi quasi dieci anni rispetto alla. Zitti quando la aslona è stata fatta, zitti quando ci ha mortificati, zitti quando è stato azzerato l’hospice, zitti quando le pubbliche assistenze erano ad un passo dal fallimento, zitti sui 150 milioni di euro per il San Donato, zitti sulla idea e poi sulla proposta del partenariato. Il Pd aretino con in testa i silenziosissimi consiglieri regionali parlano solo per dire che serve un gioco die la risposta è: va bene, ma perchè lagiochi bisogna che ogni giocatore faccia la propria parte e ...