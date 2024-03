Sanità lombarda | CNA Lombardia | “Potenziare i medici di medicina generale e favorire le sperimentazioni di residenzialità assistita e cohousing”

Leggi tutta la notizia su newsagent

(Di martedì 19 marzo 2024) Il sistema socio-sanitario lombardo vanta numeri e strutture impressionanti: 146 mila persone coinvolte, 200 ospedali, 666 RSA, 100 Residenze sanitario-assistenziali per disabili, 5.500di base. Nonostante questo, l’impegno che operatori e strutture ogni giorno svolgono per garantire unadi eccellenza è rivolto a tutti i cittadini lombardi e in particolare a oltre 3 milioni di cittadini in condizioni di cronicità, di cui il 50% che presentano situazioni di cronicità non aderiscono alle indicazioni anche terapeutiche e alle raccomandazioni, non sempre per colpa loro ma anche per problemi di organizzazione e di punti di riferimento non presenti. La Regione inoltre ha oltre 600.000 persone con limitata autosufficienza e 1.162.000 ultrasessantacinquenni con il rischio di essere istituzionalizzati, ovvero di dover ricorrere a strutture ...