Sanità | infettivologi | Declino Covid ma aumento virus respiratori | pochi vaccinati

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) - "Quest'anno c'è stato un impatto importante per altririspetto al Sars-CoV-2 che ci aveva lasciato tramortiti negli anni passati. Man mano che l'andamento delè andato verso una fase di, nel frattempo ilo sinciziale

Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) - "Quest'anno c'è stato un impatto importante per altri virus respiratori rispetto al Sars-CoV-2 che ci aveva lasciato tramortiti negli anni passati. Man mano che ... (liberoquotidiano)

Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) – “Quest’anno c’è stato un impatto importante per altri virus respiratori rispetto al Sars-CoV-2 che ci aveva lasciato tramortiti negli anni passati. Man mano che ... (calcioweb.eu)

Allarme dengue in Brasile, verso i 2 milioni di casi: record in 24 anni: ...L'Oms avverte che i contagi sono in forte crescita anche a livello globale e gli infettivologi ... Francesco Vaia, agli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera Vai alla Fotogallery

L'allerta dell'Oms sull'Enterovirus E - 11 che colpisce i neonati: intervista all'infettivologo Matteo Bassetti: L'Organizzazione mondiale della sanità ( Oms ) non ha nascosto le proprie preoccupazioni per l'aumento dei casi di infezioni da ... oltre agli tipi di virus che vengono cercati da noi infettivologi nei ...