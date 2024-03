Sanità | Andreoni | Tanti ricoveri per bronchioliti | serve monoclonale anche in Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) - Un inverno con tanteinnei bambini piccoli, causate dal virus respiratorio sinciziale senza avere per ora armi efficaci. "L'anticorpocontro il virus respiratorio sinciziale, è stato approvato dall'Agenzia europea del farmaco Ema ma non ancora dalla nostra Aifa, mentre sarebbe fondamentale soprattutto nel bambino piccolo. Quando si è indifesi nei confronti del virus, non abbiamo oggi farmaci attivi contro questo virus e gli anticorpi monoclonali sono un'arma fondamentale per bloccare l'infezione. Ma la finalità di queste terapie è duplice: al momento della diagnosi, main fase di prevenzione con la profilassi perché ilriesce a proteggere per diversi mesi il bambino". A fare il punto all'Adnkronos Salute è Massimo ...