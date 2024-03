Sandulli | ”Caso Acerbi? Il colore della pelle non deve far sentire qualcuno superiore rispetto ad un altro”

(Di martedì 19 marzo 2024), ex Giudice Federale: “Il? Ecco cosa succederà. Ilnonfarad un…” A Radio CRC, nel corsotrasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Piero, Avvocato e Giudice Federale di Calciopoli 2006. Queste le sue parole:sul-Juan Jesus “Il-Juan Jesus? Ho seguito ilcome tutti con le notizie che ho preso da qualche giornale e dalla Domenica Sportiva. Come si risolve questa situazione? Innanzitutto l’arbitro di ...

Caso Acerbi-Juan Jesus, Sandulli: "Ammissione e scuse in presenza dell'arbitro" - L'ex giudice della FIGC Sandulli ha parlato del Caso che ha coinvolto il difensore del Napoli Juan Jesus con l'interista Francesco Acerbi. Ai microfoni di Radio CRC nel corso della trasmissione “Si ...areanapoli

L'ex Giudice Federale Sandulli: "Caso Acerbi Vi svelo cos'accade con la Giustizia Sportiva" - A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Piero Sandulli, Avvocato e Giudice Federale di Calciopoli 2006: "Il Caso Acerbi-Juan Jesus Ho seguito ...msn

TMW - Biasin: "Il Caso Acerbi-Juan Jesus non è calcio, non va banalizzata la situazione" - Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato il Caso Acerbi-Juan Jesus nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Rispetto a tutta questa faccenda c’è chi dice “ma smettetela, è andata così e buonanotte” ...napolimagazine