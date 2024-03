Sandro Iacometti | le nuove 500 fatte in Algeria

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Gli Elkann, tra le inchieste per evasione fiscale, che potrebbero ridisegnare gli assetti proprietari dell'intero impero finanziario di famiglia, e i droni di Bruno Vespa che svolazzano impunemente sopra le loro teste, hanno altro a cui pensare in queste settimane. Ma la fuga dall'Italia di Stellantis prosegue come un treno. Dopo il Marocco, dove il gruppo, tra le altre cose, produrrà la nuova Topolino, marchio iconico italiano che nellezze sarà identica alla Opel Rocks-e e alla Citroen Ami, entrambe ovviamente realizzate nello stesso stabilimento di Kenitra per abbattere i costi, tocca all'. È qui che è pronto a spostarsi non solo il cuore della storica Fiat, ma anche tutto quello che la produzione di auto si porta dietro, compreso l'indotto della componentistica, pilastro dei distretti industriali del Nord Italia. A soli due mesi ...