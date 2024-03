San Cristoforo | smantellata piazza di spaccio | i nomi degli arrestati

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 19 marzo 2024) Pubblicato il 19 Marzo, 2024 Dalle prime ore di oggi, su delega di questa Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania a carico di 41 indagati, 36 dei quali destinatari della misura della custodia cautelare in carcere e 5 di quellaarresti domiciliari. Più nello specifico, le persone indicate a seguire sono destinatarie della misura della custodia cautelare in carcere: 1. ARANGIO Sergio (cl. 1992); 2. BONVEGNA Salvatore (cl. 1980); 3. BUDA Rosetta (cl. 1965); 4. CONDORELLI Lucio (cl. 1974); 5. CRISAFULLI Filippo (cl. 1962); 6. CRISAFULLI Salvatore (cl. 1978); 7. CULTRARO Francesco (cl. 1986); 8. ...