Le notizie che arrivano da Bogliasco, per la Sampdoria , sono sostanzialmente buone in questi primi giorni di marzo. Una delle situazioni monitorate... (calciomercato)

Tanti dubbi di formazione per la Sampdoria , alle prese con alcuni giocatori acciaccati o non al meglio per la partita di lunedì con l'Ascoli.... (calciomercato)

Devo fare una brutta confessione: non credevo che avremmo mai potuto vincere una partita del genere. Mai. Sullo 0-1 per l'Ascoli, ho pensato... (calciomercato)

Sampdoria, non solo Singapore: Manfredi si muove per altri finanziatori - L`opera di consolidamento della Sampdoria sarà ancora lunga e tortuosa. Il presidente della Sampadoria Matteo Manfredi e quello che di fatto è l`amministratore.calciomercato

Sampdoria, pagamento stipendi federali: c’è la data - Non è escluso che tale importo possa essere pagato ancora dagli investitori singaporesi. Il calendario della Sampdoria per centrare l’obiettivo play off non è impossibile: il punto in vista del finale ...sampnews24

Bari, Iachini: “I ragazzi avvertono timore. Dobbiamo avere coraggio” - Il timore lo avvertono e ho questa sensazione da quando sono arrivato, ma dobbiamo avere coraggio e giocare, come fatto contro la Sampdoria e rimanendo per 90 minuti dentro la partita. La squadra sta ...mediagol