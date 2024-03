Salvini come Lukashenko Destre a pezzi sugli elogi a Putin

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 19 marzo 2024) Eccolo qui Matteo, vice presidente del Consiglio e ministro dei Trasporti nonché leader di una Lega in declino. Eccolo mentre arranca in cerca di qualche voto per rallentare il dissanguamento elettorale, disposto anche a mettere in crisi gli equilibri della maggioranza di cui fa parte. “Quando un popolo vota ha sempre sempre ragione”, ha dettoin merito alle elezioni farsa che si sono svolte in Russia, dove Vladimirha messo in scena elezioni né libere né democratiche con un controllo totale sulle urne. Ci sarebbe da tenere in considerazione anche che gli oppositori del regime russo – per ultimo Navalny – sono stati ammazzati o si ritrovano reclusi. “Quando un popolo vota ha sempre sempre ragione”, ha dettoin merito alle elezioni farsa che si sono svolte in Russia Ma a ...