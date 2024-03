Salviette struccanti fai-da-te | soluzioni ecologiche

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 19 marzo 2024) Tra le operazioni di beauty-routine, la rimozione del trucco è sicuramente fondamentale. Un’alternativa alle‘usa e getta’ è senza dubbio più sostenibile ed ecologica. Idee pratiche perfai-da-te aiutano, infatti, l’ambiente oltre a ridurre i costi per l’acquisto costante di prodotti. La rimozione del trucco è pari alla scelta di un buon idratante e di un buon tonico per tenere la pelle sempre sana e rinvigorita. Tra lepiù adoperate, in tal senso, ci sono le. Ma per deviare verso scelte sostenibili ed, pensare afai-da-te è senz’altro un ottimo punto di partenza. Esistono diverse opzioni che permettono di creare tonici edomestici e ...