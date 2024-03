Salute: Sensi (Pd), '150mila richieste per bonus psicologo a Inps, urgenti nuove risorse' - Numeri impressionanti, ci dicono quanto grave sia la questione della Salute mentale nel nostro Paese, quanto sentita, quanto necessarie e urgenti nuove risorse". Così Filippo Sensi del Pd su Twitter.lagazzettadelmezzogiorno

Sanità, Andreoni: "Tanti ricoveri per bronchioliti, serve monoclonale anche in Italia" - Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) - Un inverno con tante bronchioliti in Italia nei bambini piccoli, causate dal virus respiratorio sinciziale senza avere per ora armi efficaci. "L'anticorpo ...lagazzettadelmezzogiorno

Uomo trovato morto in casolare abbandonato (2) - La persona deceduta all'interno di una casa cantoniera abbandonata nei pressi di Maniago (Pordenone) pare essere di origine africana. (ANSA) ...ansa