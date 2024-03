Salute | integratori alimentari in crescita

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di martedì 19 marzo 2024), il mercato globale deglicrescerà fino a 327 miliardi di dollari nel 2030 (+84%): ecco i 6 trend del settore nel 2024 Aumenta l’interesse dei consumatori verso l’integrazione alimentare. Grand View Research prevede che il mercato crescerà annualmente di 9 punti percentuali nei prossimi 7 anni. Le aziende si organizzano per studiare nuove opportunità e per arricchire l’offerta con prodotti in linea con le esigenze dei consumatori. Tra queste anche Guna, realtà di spicco nel campo deglie della Medicina dei Sistemi. “La cultura nutraceutica sarà sempre più diffusa nella popolazione, per questo ci impegniamo costantemente nella ricerca e sviluppo”, afferma Alessandro Pizzoccaro, Presidente di Guna. Negli ultimi anni il mercato globale degli...