Salernitana | Milan | “Inzaghi può tornare in futuro Cessione della società? Mai dire mai”

(Di martedì 19 marzo 2024) Lasta vivendo una complicatissima stagione. L’ultimo posto in Serie A, con 11 punti di distacco dalla zona salvezza, lascia pochissime speranze ai campani di rimanere nel massimo campionato italiano. Una squadra che non ha mai imboccato la strada giusta nonostante si siano alternati tre allenatori alla guida del club: Paulo Sosa nelle prime otto giornate, poi Filippofino alla 24a, e per finire Fabio Liverani, per cui è stata fatale la sconfitta nell’ultima giornata contro il Lecce. Laha provato a riportare sulla panchina granata, ma l’accordo non è stato raggiunto e l’allenatore piacentino ha rescisso il suo contratto. Nonostante ciò, l’amministratore delegato, Maurizio, non ha escluso che proprio ...