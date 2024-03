Salernitana | annunciato il nuovo allenatore | torna Colantuono

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2024) Stefanoper la terza volta sulla panchina della. Il club campano haoggi il nome deltecnico che prenderà le redini della panchina, il quarto in questa stagione.Dovrebbe essere, si spera, l’ultimo cambio di panchina della stagione. Con, in panchina dovrebbe restare Frank Ribery nel ruolo di assistente. Il francese continuerà dunque a far parte dello staff tecnico, così come avvenuto nella gestione di Pippo Inzaghi da inizio stagione. L’ufficialità del club “L’U.S.1919 comunica di aver sollevato dall’incarico didella Prima Squadra il Sig. Fabio Liverani unitamente al suo staff. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto la Società augura al tecnico le migliori fortune ...