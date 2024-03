Sala | ' vorrei mettere autovelox | riforma Salvini lo impedisce'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) "Mi piacerebbe"sui viali della città "ma ladel codice della strada che sta portando avanti il ministro Matteodice che per avere l'autorizzazione c'è una procedura molto complessa, che passa dal ministero e che deve essere certificata dalla incidentalità degli anni precedenti". Lo ha spiegato il sindaco Giuseppedurante la diretta social con i cittadini dedicata alla manutenzione stradale, rispondendo a una domanda sul perché il Comune non mettesui viali. "Io voglio fare una serie di strade con un limite di 30 all'ora, quelle per esempio dove si affacciano le scuole - ha concluso -. Ma non possiamogliper controllare la velocità per quello che dice il nuovo codice della strada, ...