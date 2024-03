Sahra Wagenknecht | Siete tutti impazziti? Il discorso della parlamentare tedesca al Bundestag è la fotografia del nostro stato d' animo

Sono trascorsi più di quattro anni dal primo lockdown deciso con DPCM da Giuseppe Conte. Chi oggi, dalle pagine del Fatto Quotidiano, si erge a paladino della libertà facendo propaganda per il M5 ... (ilgiornaleditalia)

La leader del partito BSW Sahra Wagenknecht in un discorso davanti al parlamento tedesco (Bundestag) ha dimostrato che in Germania una porzione importante dei deputati non segue affatto la linea ... (ilgiornaleditalia)