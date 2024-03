Saetta il cane robot dei carabinieri Cosa può fare e quanto costa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 marzo 2024 - Oggi per l'allarme bomba al Mic gli artificieri si sono affidati a, ilentrato in servizio nell'Arma deinel dicembre del 2023 per migliorare le misure di sicurezza in previsione del Giubileo del 2025 a Roma.è prodotto dalla Boston Dynamics per ie basato sul suo famosoSpot. Il nome assegnato dall'arma al nuovo dispositivo tecnologico evoca il lampo simbolo visibile sulle fiancate della auto dei. E lo stessosul fianco fa sfoggio dei colori e della scritta dei. Capacità tecniche Le sue capacità tecniche sono impressionanti e lo rendono perfetto per garantire la sicurezza in situazioni di emergenza come gli ...