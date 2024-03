Sabrina Ferilli al Modernissimo di Bologna per i 60 anni di Paolo Virzì

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024 – La platea delsi riempie per ascoltare una delle attrici italiane più amate di sempre,, che si racconta in colloquio conMereghetti. In occasione dei 60di, che lasottolinea essere “il regista con cui ho fatto i film più belli e con cui lavoro meglio”, alveniva proiettato oggi a seguito della presentazione ‘Ferie d’Agosto’, classico del 1996, di cui qualche settimana fa è uscito il sequel ‘Un altro Ferragosto’. “È un film più articolato, con rapporti più complessi e drammatici, più ‘cattivo’ in un certo senso rispetto all’originale di 30fa” spiega, ...