Russia | Parrini Pd | ' Salvini vergogna per l' Italia | da evocare denuncia Matteotti'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar (Adnkronos) - "è ormai motivo di imbarazzo per il suo stesso partito e diper l'intera, che ha la sfortuna di averlo come vicepremier. È filo-Putin e difende il dittatore di Mosca legittimando le elezioni-farsa russe con la frase: "Quando vota, il popolo ha sempre ragione". Affermazione grave, perché in assenza di elezioni libere e distorte da violenze e brogli la volontà popolare semplicemente non ha la possibilità di manifestarsi". Lo scrive su Instagram il senatore del Pd Dario. "Dato che siamo nel centenario dell'assassinio di, il paragone daè questo: le elezionine del 1924 (viziate da violenze, intimidazioni e brogli che furono oggetto delladi ...