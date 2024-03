Russia | Magi | ' da Meloni aspettavamo scuse per endorsement Putin nel 2018'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - “Sull'Ucraina oggi in Senatoha evocato le numerose violazioni degli accordi sull'integrità territoriale da parte della, ribadendo il sostegno a Kiev. E allora perché la nostra cara premier non si è sentita in dovere di chiedere scusa davanti al parlamento italiano e a tutto l'occidente per aver applaudito all'elezione dinel, quando gli accordi erano già stati ampiamente violati da Mosca?". Lo scrive su twitter il segretario di +Europa, Riccardo, riportando un tweet del 18 marzodi Giorgiain cui si complimentava conper l'elezione. "Troppo facile oggi per Giorgiadire che le elezioni sono state una farsa mentre ieri applaudiva all''inequivocabile ...