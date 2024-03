Russia | Boccia | ‘Meloni ci dice cosa pensa di parole Salvini?’**

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Le chiediamo di dirci formalmentedelledel vicepremier Salvini, perché quelleoffendono tutto il Parlamento. Se un vicepremierunae un altro neun’altra, come fa a non porsi una domanda”. Così Francescoin aula al Senato nelle dichiarazioni di voto al Senato sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni. L'articolo CalcioWeb.

Salvini come Lukashenko. Destre a pezzi sugli elogi a Putin - La democrazia senza stato di diritto non esiste. La Russia è una dittatura e le elezioni sono una farsa. Punto”. Il capogruppo dei senatori dem Francesco Boccia chiede al leghista se “va bene quindi ...lanotiziagiornale

Elezioni Russia, polemica su Salvini ma Meloni blinda governo: “Posizione chiara” - Fanno polemica le parole del vicepremier Matteo Salvini sulle elezioni in Russia: "Han votato e ne prendiamo atto. Quando un popolo vota ha sempre ragione, ...lapresse

Ucraina Russia, le notizie sulla guerra di oggi |Meloni: no a intervento diretto, rischio escalation. Borrell: «Il conflitto sarà deciso questa estate» - • È il 755° giorno di guerra in Ucraina• Dopo, che l’Ue e gli Usa ritengono non legittime, si congratulano con Putin Mahmoud Abbas, capo dell’Anp, il presidente nordcoreano Kim Jong Un, il premier ind ...msn