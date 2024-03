Russia, 2mila mercenari dal Nepal in guerra: "Trattati come cani" - Circa 2mila nepalesi sono stati reclutati dalla Russia per combattere nella guerra in Ucraina. Alcuni di loro, spinti dalla povertà e dalla promessa di stipendi da favola per i loro standard, hanno de ...adnkronos

Putin sposta le armi nucleari alle porte della Nato: ecco dove sono ora le atomiche - Secondo alcuni ufficiali dell'Alleanza atlantica, la mossa dello zar ha una finalità solo politica, perché la Russia potrebbe già colpire l'Occidente con le armi che ha nel suo territorio. Altri, però ...ilgiornale

Sardegna: dati ufficiosi, divario Todde-Truzzu oltre 2mila voti - "Abbiamo dato delle indicazioni e abbiamo confermato la nostra disponibilità a cooperare, come abbiamo fatto fin dal primo giorno nella coalizione, a differenza di altri che non hanno avuto altrettant ...ansa