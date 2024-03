Rugby | Italia | ecco tutti i test match del 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024) Archiviato il Guinness Sei Nazioni, con l’che ha conquistato un pareggio in Francia e poi le vittorie sulla Scozia a Roma e con il Galles a Cardiff, è già arrivato il momento di guardare ai prossimi impegni degli azzurri. Con i tre risultati utili consecutivi la squadra di Gonzalo Quesada è salita all’ottavo posto del ranking mondiale, mettendo nel mirino l’Argentina. Ma tra quest’estate e novembre avrà davanti a sé sei sfide non semplici. Si inizierà con le Summer Series a luglio. Gli azzurri esordiranno nel weekend del 5/7 luglio in casa delle Samoa, formazione attualmente quattordicesima nel ranking mondiale, prima di spostarsi una settimana dopo nelle Tonga, formazione che segue proprio Samoa nel ranking. La sfida che chiuderà il trittico nel Pacifico vedrà l’scendere in campo domenica 21 a Sapporo contro il ...