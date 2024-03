Rugby Festa del minirugby in via Gramicia Oltre 350 persone per 12 società

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Gli impianti sportivi del Cus Ferrara hanno ospitato nella giornata di domenica il “Festival del Mini” organizzato dalla sezione ovale cussina in collaborazione con il Comitato regionale della Federazione.350 fra atleti, educatori tecnici ed accompagnatori in rappresentanza di 12della regione hanno dato vita a una manizione bellissima che ha visto affrontarsi nel più alto spirito sportivo miniatleti della categorie Under 8, 10 e 12. Mini torneo dedicato anche alle prime mete, agli Under 6 che per regola giocano mescolati fra loro senza costrizioni di maglia. Un’altra caratteristica di queste manizioni è l’assenza di punteggi e classifiche. Ogni squadra gioca un numero minimo di partite, ma nessuna graduatoria viene stilata come giusto che sia quando si parla di ...