(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (askanews) – Definito da Sir Eltohn John come “il più grande cantautore vivente”,torna inper due: uno spettacolo in solitaria in cui il pubblico potrà lasciarsi trasportare da melodie intrise di tonalità folk e sprazzi della tradizionale canzone americana. Il primo appuntamento è fissato per il 19a Melpignano in Piazza San Giorgio nell’ambito di SEI Festival, a seguire il 20il cantautore canadese si esibirà sul palco del Teatro Romano di Fiesole nell’ambito di Estate Fiesolana. Elogiato dal New York Times per la sua “genuina originalità”,si distinto nel panorama musicale come uno dei più raffinati vocalist, autori e compositori della ...

Rufus Wainwright, a luglio due appuntamenti speciali in Italia - Roma, 19 mar. (askanews) – Definito da Sir Eltohn John come “il più grande cantautore vivente”, Rufus Wainwright torna in Italia per due speciali appuntamenti: uno spettacolo in solitaria in cui il ...quotidianodelsud

Rufus Wainwright a luglio arriva in Italia per due appuntamenti - Definito da Sir Eltohn John come “il più grande cantautore vivente”, Rufus Wainwright torna in Italia, dove mancava dal 2022, con due appuntamenti per uno spettacolo in solitaria voce e chitarra. 19 ...rockol

SEI festival 2024, dopo i CCCP annunciato il live di Rufus Wainwright - Dopo l’annuncio dell’imperdibile ritorno dei CCCP – Fedeli alla linea, in concerto il 9 agosto nell’arena AMelpignano, proseguono le anticipazioni della diciottesima edizione del SEI Festival di CoolC ...bari.ilquotidianoitaliano