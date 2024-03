Roma | vede un uomo che smonta pneumatici | agente della Polizia locale sventa il furto

(Di martedì 19 marzo 2024) Stava raggiungendo il posto di lavoro, quando è stato incuriosito da due uomini che trafficavano vicino a un’auto in sosta. UndiCapitale si è fermato perre cosa stesse succedendo e ha sorpreso due uomini che stavanondo glidi un’autovettura per rubarli. L’fuori servizio che ha assistito alha chiesto aiuto ai colleghi (ilcorrierecitta.com)L’stava raggiungendo il posto di lavoro quando ha assistito alÈ successo la scorsa notte in via di Santa Galla, dove unappartenente al GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico)...

Roma Sassuolo streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A Roma Sassuolo streaming TV – Oggi, domenica 17 marzo 2024, alle ore 18 Roma e Sassuolo scendono in campo allo ... (tpi)

Roma, 17 marzo 2024 – La Roma supera 1-0 il Sassuolo all’Olimpico e torna al successo dopo il pareggio in campionato con la Fiorentina e il ko in Europa League indolore con il Brighton. Ai ... (ilfaroonline)

A2 - Fortitudo, Tedeschi: "Senza infortuni sarebbe finita diversamente. Rinforzi Vedremo" - «vediamo cosa succederà, quando e se qualcosa sul mercato si muoverà se ci saranno opportunità le valuteremo». Infortunio Deshawn Freeman. Intanto arrivano novità dall'infermeria. Il giocatore ...pianetabasket

Gestione ippodromi: va a bando anche Follonica, mentre Roma, Napoli e Livorno attendono novità - L'anno in corso è decisivo per le sorti future di diversi ippodromi italiani, che stanno vedendo o vedranno a breve le rispettive gestioni messe a bando. È il caso di Roma Capannelle, per il quale si ...gioconews

GIUDICE SPORTIVO: una giornata di squalifica a Vlahovic, out contro la Lazio. Pellegrini salta la Juventus - PELLEGRINI Lorenzo (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). PELLEGRINI Luca (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un ...tuttojuve