Roma Tre Contro le Mafie | l’Ateneo intitola 12 aule alle vittime di mafia

(Di martedì 19 marzo 2024) Peppino Impastato, Giancarlo Siani e Piersanti Mattarella sono solo tre delle 12innocenti dellea cuidiTre ha deciso dire altrettante. Un gesto simbolico fortemente voluto dall'Università per continuare a onorare coloro che hanno perso la vita a causa di un crimine vile e spietato. All’evento,Tre

Mafia, Borrometi (Articolo21): "Roma Tre ci ricorda l'importanza della memoria" - (Adnkronos) - “Io sono veramente contento di essere qui oggi perché ho partecipato lo scorso anno ad un’iniziativa con Paolo Siani, fratello di Giancarlo, nella quale nacque la promessa del Rettore di ...msn

Settimo convegno internazionale dell’Aisg, tre giorni di confronto su novità e prospettive della cura del glaucoma - La tre giorni organizzata dall’Aisg - società fondata nel 1984 ... responsabile dell’Unità operativa sul glaucoma dell’Irccs Fondazione Bietti dell’Ospedale britannico di Roma, sottolineando anche il ...adnkronos

Michelin 2024, in Francia due nuovi ristoranti tre stelle. Gli italiani Flavio Lucarini e Aurora Storari conquistano la prima - Per il progetto (tre piani di ristorante, dessert bar, cocktail bar) ma anche e soprattutto per il talento e la personalità del duo Flavio Lucarini (al salato) e Aurora Storari (al dolce), italiani di ...gamberorosso