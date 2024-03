Roma | tenta di svuotare conto ad una 90enne arrestato 48enne

(Di martedì 19 marzo 2024) CRONACA DI– (Nova) – Hato di raggirare unaportandole via dalcorrente 32mila euro prima che venisse nominato un tutore legale dell’anziana. Per questo i Carabinieri di san Basilio hannoundella provincia di Frosinone indiziato del reato di circonvenzione di persona incapace. L’uomo si e’ recato presso un istituto di credito di via Nomentana unitamente ad unaresidente a, invalida civile ed in attesa di nomina di tutore, chiedendo di effettuare un trasferimento di denaro, pari a 32mila euro, daldella donna a proprio favore. A quel punto il personale della banca si e’ insospettito e ha allertato i carabinieri. I militari della Stazione diSan Basilio ...

