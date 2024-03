Roma | si ferma Lukaku

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 19 marzo 2024) (Adnkronos) –in ansia per le condizioni di Romelu. L’attaccante belga ha risposto presente alla convocazione per gli impegni contro Irlanda ed Inghilterra, ma deve fare i conti con un intoppo fisico. Già out nelle ultime settimane per un problema all’anca, adessodeve fare i conti con un leggero sovraccarico all’inguine. Per questo motivo non prenderà parte alla gara contro l’Irlanda. In ogni caso seguirà il gruppo e continuerà a far parte dei convocati. La speranza del Belgio è chepossa disputare il big match contro l’Inghilterra, in calendario il prossimo martedì. Lae De Rossi monitorano la situazione in vista della delicata trasferta di Lecce in programma il prossimo 1 aprile. Contro i salentini potrebbe recuperare anche Paulo Dybala, out contro il Sassuolo ...